محللون عراقيون يتحدثون لـ«الشروق» عن جهود تشكيل الحكومة والصراع الإيراني

• سياسي عراقي: الحشد الشعبي الموالي لإيران يرعب الشارع.. واستقراره يتحقق برجل أمني.. وشعبية الفصائل انخفضت.. ومتوقع أن يتحالف الصدر مع الكرد والسنة والمستقلين لتشكيل حكومة

• كاتب عراقي: الشارع غير مستقر بسبب الأحزاب الشيعية والحزب الإسلامي التابع للإخوان.. والحكومة لن تخلو من تحكمات إيران.. والصدر لن يجعلها وطنية

أزمات عديدة يأمل العراقيون أن تنحل بجهود الحكومة الجديدة المنتظرة، التي يسعى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشكيلها تحت لواء "حكومة ائتلافية وطنية"، بعدما نجح مرشحو التيار في حصد أغلبية مقاعد البرلمان بعدد 73 مقعدا، خلال الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وينتظر العراقيون انعقاد البرلمان العراقي في 9 يناير الجاري، بأمر من الرئيس برهم صالح، لتشكيل حكومة على رأسها التيار الصدري، في وسط مناخ سياسي متضاد بين الفصائل السياسية التي طعنت في صحة نتيجة الانتخابات العامة، وعلى رأسهم قوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران، التي قدمت الطعون للمحكمة الاتحادية العليا لإلغاء النتيجة، بينما رفضت المحكمة، الطعون، وأقرت النتيجة نهائيا في الأسبوع الأخير من عام 2021.

ويتصدر المشهد السياسي في العراق، التيار الصدري الشيعي، والتكوين السني، والكردي، في الوقت الذي يتمسك فيه الصدر بتشكيل حكومة وطنية لا تخضع لتوجيهات إيران "لا شرقية ولا غربية"، بحسب تعبيره.

ويخشى محللون أن يسود الشارع العراقي حالة من عدم الاستقرار بسبب نتيجة الانتخابات التي ترفضها قوات الحشد الشعبي، أقوى ذراع لإيران، بعدما أججت أنصارها بعض الاحتجاجات الميدانية عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي بينت تراجع شعبيتهم في الشارع العراقي.

في نفس الوقت، لا يزال العراق يشهد أعمالا إرهابية على يد بقايا التنظيم الإرهابي "داعش"، كان آخرها ذبح عقيد في الأمن العراقي وبث الواقعة مصورة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تفجيرات لا تزال تحصد أرواح المدنيين الأبرياء، داخل أسواق تجارية في محافظات عدة.

وبشكل عام، يعاني العراق من مشكلات في مجالات الصحة والري والأمن الداخلي، بالإضافة إلى تدخلات خارجية، حيث أعلن وزير الداخلية التركي، في أبريل الماضي، إنشاء قاعدة عسكرية تركية في العراق، فيما تقتحم الفصائل الموالية لإيران، الحياة السياسية، فارضة سيطرتها على الشارع، وعلى رأسها قوات الحشد الشعبي المسلحة، أقوى أذرع إيران في العراق.

في هذا الصدد، تواصلت "الشروق" مع محللين سياسيين عراقيين؛ لمعرفة ما يدور داخل الحياة السياسية العراقية، والسبل الممكنة لتشكيل "حكومة متماسكة" في ظل مناخ سياسي مضطرب بفصائل مختلفة التوجهات، والتساؤل عن مدى استطاعة الحكومة المنتظرة تخليص العراق من التحكمات الإيرانية، وأهم الملفات التي تنتظرها، بالإضافة للوقوف على آخر تطورات الشأن الأمني في الشارع العراقي، وإلى أين وصلت جهود محاربة الإرهاب.

1. ما الفصائل التي تؤرق الشارع العراقي؟

يقول الدكتور باسل الكاظمي، الكاتب والسياسي العراقي المستقل والمتخصص في الشأن الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الشارع العراقي يضم الكثير من الفصائل المسلحة، ويتصدرها الفصائل التابعة للجانب الإيراني، مثل فصائل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وكلها تجري استعراضات في الشارع بإبراز السلاح، بما يرعب المواطنين.

فيما يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي حازم العبيدي، لـ"الشروق"، إن العراق بعد عام 2003 أصبح ساحة مفتوحة للمنظمات الإرهابية بسبب الاحتلال الأمريكي، ما سبب عدم استقرار الشارع، مشيرا إلى أن "أبرز تلك المنظمات هي مليشيات الحشد الشعبي بشقيها الموالية للمرجعية الشيعية في محافظة النجف، والموالية لإيران وتعمل بأوامر من الحرس الثوري الإيراني، وتدعم (داعش) كصناعة إيرانية في الأصل".

2. كيف يتحقق استقرار الشارع العراقي؟

أضاف العبيدي أن الشارع العراقي لم يستقر منذ عام 2003، بسبب الأحزاب الشيعية القادمة من إيران والحزب الإسلامي العراقي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ما شارك في عدم الاستقرار، وإنتاج حكومات عراقية متعاقبة "ميليشياوية"، مفسرا أن حزب الدعوة قد تسلم رئاسة الوزراء سابقا، وكذلك جماعة عمار الحكيم ومنظمة بدر، وجميعهم لديهم مليشيات.

من جانبه، يرى الكاظمي أن استقرار الشارع العراقي يتعلق بالقيادات التي تحمل على عاتقها الوزارات الأمنية، موضحا أنه لوحظ عبر سنوات طويلة أن وزارة الداخلية تأتي بشخصيات قيادية من الأحزاب وليست من رحم المؤسسة الأمنية، وأنه بعد 17 عاما جاء وزير من المؤسسة الأمنية وهو عثمان الغانمي، كان قائدا في الجيش، سطر بطولات رائعة في وزارة الداخلية محاربا الإرهاب والفاسدين، وعليه يجب أن تختار الحكومة الجديدة شخصية أمنية لقيادة وزارة الداخلية لضمان استقرار الشارع العراقي وتكملة ما بدأه الغانمي في حكومة الكاظمي المؤقتة، قائلا: "الشارع يؤمن أن استقراره لن يأتي إلا بجهود رجل من الأمن".

3. هل انخفضت شعبية الفصائل الموالية لإيران في الشارع العراقي؟

أشار الكاظمي إلى أن شعبية الفصائل المسلحة انخفضت بشدة في الشارع الذي أصبح يرفض تواجدهم، وتملكهم للسلاح الخارج عن سيطرة الدولة، بالإضافة لاتباعهم منهج اللادولة في التعامل.

فيما أردف العبيدي أن الشعب العراقي بمختلف قومياته ومذاهبه يحملون الكره الشديد للمليشيات، الضامة لأرباب السوابق والمجرمين، الذين مارسوا القتل على مدار 18 عاما، ولسوء الحظ تم دمجهم بالقوات الحكومية، داخل الأمن والجيش، وهو ما يفسر ظاهرة قتل القادة الأمنيين، الذين يرفضون تنفيذ أوامرهم.

4. بعد تدني شعبية الفصائل في الانتخابات.. ما رد فعلها المتوقع حال لم تلجأ للشارع؟

يقول الكاظمي إن كثيرا من الفصائل لا تتعامل بلغة الحوار بل البندقية والسلاح وترهيب المواطنين، مضيفا: "نتوقع في حال لم يصُب الوضع السياسي القادم في مصلحتهم، أن يلجأوا للاغتيالات والقتل والاختطاف كما حدث في ثروة تشرين التي راح ضحيتها المئات".

ويشير العبيدي إلى أن العراقيين لم يدعموا المليشيات الإيرانية، ما سبب خسارتهم الشعبية في الانتخابات البرلمانية العامة بسبب ولائهم لطهران وليس العراق، مضيفا أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يشرف على هذه مليشيات داخل العراق، أدى إلى تشتت وحدة القرار السياسي والعسكري للمليشيات التابعة لإيران وعدم اهتمامها بقرارات طهران التي أصدرت توجهاتها للمليشيات بقبول نتائج الانتخابات العامة، غير مهتمة بالشأن العراقي في مقابل اهتمامها بالملف النووي في الوقت الحالي.

5. ما سيناريوهات التحالفات المتوقعة داخل البرلمان العراقي الجديد؟

تحدث الكاظمي عن سيناريوهات التحالف القادمة بين الفصائل المختلفة لتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إن البيت الشيعي وحده بداخله صراعات تجعل من الصعب تحالف أنصاره تحت خطاب واحد في البرلمان من أجل تشكيل حكومة، متابعا: "أنا شيعي، وأقولها صريحة، أثبتت القوى السياسية الشيعية أنها تبحث عن مصالحها الشخصية".

وتوقع الكاظمي أن يتحالف التيار الصدري مع التيار السني والكردي، أو أن يتحالف التيار مع المستقلين نتيجة وجود انسجام بينهم، فيما توقع العبيدي أيضا نفس الشيء لتشكيل حكومة أغلبية لعزل المليشيات وأحزابها، التي ستحاول عرقلة جهود التشكيل إلا في حال حصلت على ضمانات بعدم الكشف عن السرقات والفاسدين، وهو ما يتعارض مع المطالب التي ينادي بها الشعب العراقي تحقيقا لأهداف ثورة تشرين الشعبية العارمة، التي اندلعت في أكتوبر عام 2019.

6. ما المأمول من الحكومة القادمة وأبرز الملفات القومية التي تنتظرها؟

لفت العبيدي إلى أن العراق محتل احتلالا مركبا أمريكيا إيرانيا صهيونيا، وبالتالي ليس هناك أي أمل في الحكومة القادمة، حتى وإن كانت من التيار الصدري؛ لأنهم شاركوا في الحكومات المتعاقبة ونهبوا المال العام وأهملوا قطاع الصحة.

وصرح الكاظمي، لـ"الشروق"، بأن أبرز ما ينتظر الحكومة القادمة هو أن تكون الوزارات السيادية بيد شخصيات مهنية لتغيير الوضع القائم في مجال الصحة المتدهور والقضاء والأمن اللذان يستدعيان الإصلاح، بالاضافة لتصحيح مسارات مجال التعليم، بعدما بلغ مستوى الرسوب من صفر إلى مستويات عالية.

7. هل سينجح الصدر في تشكيل حكومة أغلبية وطنية كما يسميها وما المصاعب المعرقلة لذلك؟

يقول الكاظمي إن أكبر المصاعب التي ستواجه التيار الصدري في تشكيل حكومة، هي الإطار التنسيقي الذي سيحاول عرقلة عمل التيار تحت قبة البرلمان لتشكيل حكومة، نتيجة وجود الكثير من المسائل التي لا تنسجم بين الجانبين.

وأشار إلى وجود تخوفات من عدم استقرار الشارع في حال بقت التقاطعات والخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي التابع لإيران الذي يملك فصائل مسلحة، مضيفا: "في حال وصل الأمر لإراقة الدماء من قبل الإطار التنسيقي، أتوقع أن يتنازل التيار الصدري عن تشكيل الحكومة".

فيما يرى العبيدي أنه بالنظر للشعارات التي يطلقها مقتدى الصدر بأنه يريد تشكيل حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية غير تابعة لإيران، فهي "مغالطة لنفسه"، لأنه "تربى في الحجر الإيراني وتلقى تعليماته من طهران، وبالتالي يمكن أن ينجح في تشكيل حكومة لكن لن تكون وطنية خالصة".

8. في حال استطاع الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، هل تكفي للتخلص من التحكمات الإيرانية؟

عن تشكيل حكومة خالية من التحكمات الإيرانية، قال الكاظمي: "نستبعد التخلص جملة وتفصيلا من التدخلات الإيرانية في العراق ما دامت تمتلك أذرعا في الداخل، ممثلة في الفصائل والإطار التنسيقي الموالي بشدة لولاية الفقيه وإيران".

وأضاف: "هنالك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تشير إلى أن الصدر يريد سحب البساط من تحت أقدام الجانب الإيراني ويبعد التدخلات الإيرانية في العراق، ونتوقع أنه يسعى لذلك، فيجب أن يكون القرار القادم عراقي وطني بعد سنوات طويلة من التدخلات الخارجي في الشأن الداخلي العراقي".

ومن جانبه، يرى العبيدي أن إيران فرضت نفوذها على العراق خلال 18 عاما، بمساعدة أمريكية لتبادل المصالح، وتغلغلت من خلال المليشيات بداخل كل الوزارت، لذلك من الصعب جدا التخلص منها بحكومة عادية، بل حكومة إنقاذ وطنية تمثل الشعب، تفرض حالة طواريء وأعراف عسكرية للقضاء على عناصر المليشيات داخل الوزارات التي لا تقل خطرا عن داعش.

وتابع: "لا يستطيع مقتدى الصدر الفكاك من إيران لأنه ابنها المدلل، فكل المليشيات وبعض قادتها خرجوا من التيار، وبينها عصائب الحق التي تتغذى من قبل إيران، وكل الخلاف القائم الآن بين الصدر والمليشيات بسبب خروجهم عن طوعه".

وأضاف أن التغير في تصريحات الصدر لتصبح ضد إيران، نابعة من عدم كونه تحت المظلة الإيرانية بالكامل، وإنما كان صاحب قرار خارج عن الطاعة الإيرانية المطلقة، وأن إيران كانت أقل تأثيرا عليه مقارنة بسيطرتها الكاملة على الفصائل التابعة لها.

9. ماذا يأمل الشارع العراقي من الحكومة الجديدة؟

لا يعقد العبيدي أي آمال على الحكومة القادمة؛ لاعتقاده بأن إرادتها السياسية مرهونة بتنفيذ الأوامر التي تأتي من خارج الحدود.

فيما قال الكاظمي إن ما يأمله الشارع العراقي من الحكومة الجديدة هو محاسبة الفاسدين والمتسببين في قتل الأبرياء في مظاهرات تشرين، واسترجاع الأموال المهربة للخارج بيد القوى السياسية، وعودة المؤسسة الأمنية كسابق عهدها مهنية وطنية، بالإضافة إلى إصلاح الجانب الصحي والاقتصادي والقضائي والتعليم والعيش في أمان.