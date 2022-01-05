إجماع حزبي ألماني على إعادة ترشيح شتاينماير لولاية رئاسية ثانية

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قرر ائتلاف الاتحاد الديمقراطي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، الأربعاء، دعم ترشيح فرانك فالتر شتاينماير لولاية رئاسية ثانية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذا الائتلاف، يملك الكتلة الثانية من حيث الحجم في البرلمان الألماني.

في وقت سابق، حظي ترشيح شتاينماير بدعم التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الألماني، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وبذلك بات التصويت، الذي سيجري في 13 فبراير، بمثابة إجراء شكلي.

ويتم انتخاب رئيس ألمانيا من قبل هيئة دستورية خاصة - الجمعية الاتحادية. تتألف من أعضاء البوندستاج وممثلي الولايات الفيدرالية. شغل شتاينماير منصبه في عام 2017، خلفا ليواكيم جاوك.