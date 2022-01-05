ضبط تاجر تمويني بالبحيرة جمع 502 بطاقة تموينية

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المخابز والتجار التموينيين ومراقبة عمليات توريد وصرف السلع التموينية بالبطاقات لضمان وصولها لمستحقيها مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ البحيرة، أن مديرية التموين برئاسة المهندس مجدي الخضر وكيل الوزارة قامت بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى لشن حملات تموينية على الأسواق.

وأسفرت عن ضبط تاجر تمويني يجمع بطاقات تموينية قدرها 502 بطاقة تموينية بغرض ضربها سلع تموينية مدعمة و فرق نقاط خبز للاستيلاء على المال العام.

وأضاف أنه تم ضبط سلع تموينية قدرها 30 باكتة سكر تمويني بكل باكتة 20 كيلو بإجمالي يزيد عن 600 كيلو سكر، و27 كرتونة زيت تمويني بـ 350 زجاجة تقريبا.

كما تم وضبط 3مخابز يقومون بإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 5 محاضر، وعدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف وعن مواعيد التشغيل.