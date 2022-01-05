انتقادات للسكرتير العسكري للحكومة الإسرائيلية بعد حفل مع مدراء شركة تجسس

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، بأنه "تمت مشاهدة آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس، الوزراء نفتالي بينيت، بحفل بمناسبة العام الجديد لم يتبع الحضور فيه لوائح قيود كورونا الحكومية.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، شوهد جيل وهو يحتفل جنبا إلى جنب مع كبار المسؤولين في مجموعة "إن.إس.أو" المثيرة للجدل.

وأشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى "مشاهدة غيل في حفل نظمته شركة إنتاج الأحداث "أو.تي.دي"، حيث تعرض جيل لانتقادات لمشاركته في حدث كبير لم يضع فيه المشاركون الكمامات في الوقت الذي تسبب فيه متحور "أوميكرون" برفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكشف موقع "زمان يسرائيل"، أن آفي جيل "احتفل إلى جانب مؤسس شركة " إن.إس.أو"، والمدراء التنفيذيين للشركة".

ويذكر أن "المؤسس المشارك لشركة "أو.تي.دي"، شاي بارون هو صديق لغيل، ودعاه إلى الحفل، وشوهد في الحفل أيضا مؤسس "إن.إس.أو"، ومديرها التنفيذي، شاليف حوليو، في مقطع فيديو نشرته "أو.تي.دي" على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حضر عوديد هرشكوفيتس، المتحدث باسم "إن.إس.أو"، الحفل أيضا، وقام بالتقاط صورة "سيلفي" مع غيل.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر الماضي، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة " إن.إس.أو"، مطورة برنامج "بيغاسوس" التجسسي، على القائمة السوداء، وأضافتها إلى قائمة الشركات الأجنبية التي تشارك في أنشطة إلكترونية خبيثة.