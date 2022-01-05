استشاري مناعة: 4 أعراض مقلقة تكشف الإصابة بفيروس كورونا

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه في الشتاء تنتشر الأمراض التنفسية، ويتوجب على من يشعر بأعراض البرد أن يعزل نفسه في المنزل ويتناول فيتامينات وسوائل دافئة والمتابعة مع الطبيب لمعرفة هل الحالة في حاجة لعلاج دوائي من عدمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ الأعراض المقلقة التي تتطلب التواصل مع الطبيب لتحديد نوع البروتوكول اللازم هي:

1- ارتفاع حرارة شديدة لمدة لا تقل عن يومين

2- كحة شديدة

3- نهجان

4- صعوبة في التنفس

وشدد على أنه في حالة الرشح والاحتقان البسيط وانخفاض الحرارة يرجى التواصل مع الطبيب مع البقاء في المنزل.

وأوضح أن هناك حالات تكون مناعتها ضعيفة وهم مرضى السكري والكبد والغسيل الكلوي وكبار السنة لا يحتملون الإصابة بكورونا.

وأشار إلى أنّ الشخص الكبير يحتاج إلى مناعة متوازنة، وهذه تتحقق من خلال تناول أطعمة قليلة الدسم والدهون والسكر، والإكثار من الخضروات والفلفل متعدد الألوان، والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، وممارسة الرياضة وتناول أوميجا 3، والنوم مبكرا، وأخذ قسط وافر من الراحة، وفيتامين سي، والسمك، وأخيرًا العامل النفسي لأنه يسبب حدوث تضاعفات.