استلمت طالبان زمام السلطة بأفغانستان، بعد 20 عاما من تواجد القوات الأمريكية هناك، وبدأت على الفور في مهاجمة السيدات الأفغانيات خاصة العاملات منهن والمتعلمات، حيث نشرت الجرائد العالمية حوادث يومية، لوحقت فيها السيدات من قبل طالبان.

وحاولت «الشروق» التواصل مع خالدة بوبال المؤسسة والقائدة السابقة للمنتخب الأفغاني لكرة القدم للسيدات، إلى أن أجرينا معها حوارًا هاتفيًا أمس الثلاثاء؛ لأن لاعبات كرة القدم الأفغانيات كن في الخط الأول لمواجهة طالبان، فقد تم ذبح إحدى لاعبات كرة اليد على يد جنود طالبان، بينما لوحقت لاعبات أخريات وتم سحلهن وتهديد عائلاتهن بالقتل.

وعندما علمت «خالدة» بقدوم طالبان، كانت من أوائل الهاربات من أفغانستان لأنها المؤسسة للمنتخب الأفغاني لكرة القدم للسيدات، مما يعني أنها كانت المطلوبة الأولى في قوائم الاغتيال، وعندما وصلت إلى الدنمارك حيث تعيش الآن، استخدمت منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المنتخب، وفريق الشباب، وفريق تنمية الشباب لكرة القدم للسيدات، حيث طلبت سريعا من كل الفتيات حرق هوياتهن وملابسهن الرياضية والهروب من منازلهن حتى لا تصل لهن طالبان ويتعرضن للاغتيال هن وعائلاتهن.

أمريكا خذلتنا

وبدأت خالدة حديثها مع «الشروق» بالتعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان متسائلة عن جدوى الـ20 عاما الماضية التي قضتها أمريكا في تطوير أفغانستان، وقامت بتعليم السيدات، وخلقت منهن جيلًا على شفا التخرج من الجامعة، ثم قررت فجأة الانسحاب، وكأن ما فعلته أمريكا كان من أجل لا شيء أبدا.

وأكدت أنها تشعر هي وسيدات أفغانستان بأنهن تعرضن للغدر على يد أمريكا، قائلة: "نشعر بأن أمريكا قامت باستغلالنا للترويج لحفاظها على حقوق الإنسان في أفغانستان، ولكن كل ما فعلته هو الغدر بنا، فهي كانت تقوم بإعدادنا لتسليمنا للعدو، بعد أن شجعتنا على التعليم والعمل، وقامت بتقديرنا دوليا، فأصبحت وجوهنا معروفة للجميع، ولذلك كنا في أول صف في مواجهة طالبان، وأصبحت حياتنا في خطر منذ اللحظة التي خطت فيها طالبان على أرض أفغانستان، فهي تعلم ما هو شكلنا، وتريد قتلنا، لقد دفعنا ثمن استغلال أمريكا، وللأسف خسرنا كل شيء ولم نجد أحدا يحمينا كما وعدونا".

ونفت أن تكون عملية إجلاء القوات الأمريكية عملية ناجحة كما زعم رئيس الولايات المتحدة في لقاءاته الإعلامية السابقة، مضيفة: "عملية إجلاء القوات كانت فوضوية، لا أعلم ما يعنيه رئيس أمريكا عندما يصف خروجهم من أفغانستان بالنجاح، هل يرى فعلا أن عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان كانت ناجحة؟ ألا يعلم أن العشرات ماتوا من الجهتين، وأن أمريكا لم تنجح في إيقاف طالبان في النهاية وهي كانت مهمتها الأولى التي جاءت لها في أفغانستان في المقام الأول؟، بل على العكس أصبحت أفغانستان في فوضى وأصبح الوضع أسوأ مما كان عليه في الماضي قبل أن تدخل أمريكا إلى أفغانستان".

وأضافت: "لقد عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، أصبحت السيدات تعاني، ولا تحصلن على أي حق من حقوقهن، وقد مات المواطنين الأفغان الأبرياء بجانب الجنود الأمريكان والعدو ما زال هناك في أفغانستان على قيد الحياة، فأي عملية وأي قرار كان ناجح؟ ربما رأى بايدن في أحلامه أن العملية كانت ناجحة، وتخيل أن كل شيء حدث بسلام، لأن هذا ليس ما حدث على أرض الواقع".

كيم كاردشيان تدعم الأفغانيات

فور فرارها إلى الدنمارك، حاولت خالدة مساعدة جميع الفتيات اللاتي قامت بتدريبهن على الهرب مثلها، فاستخدمت منصاتها الاجتماعية في الحصول على الدعم الدولي لإجلاء الفتيات من أفغانستان، ونتج عن هذه الجهود إجلاء المنتخب الأفغاني الوطني للسيدات من كابول إلى أستراليا في شهر أغسطس الماضي، بينما مُنح فريق الشباب لكرة القدم للسيدات حق اللجوء في البرتغال، لكن بقي فريق تنمية الشباب للسيدات عالقا في أفغانستان؛ لأن الفريق يضم لاعبات من أسر فقيرة، لم يستطعن تحمل تكاليف الهرب.

وفكرت خالدة كثيرا في كيفية تمويل رحلة فريق تنمية الشباب مع عائلاتهن إلى بريطانيا، خاصة بعدما اختبئن على حدود باكستان، إبان تعرضهن لمحاولة اغتيال من قبل طالبان عن طريق تفجير المطار، ولم تجد طريقا آخر سوى الاتصال بحاخام نيويورك، موشيه مارغريتن، رئيس مجموعة المساعدة اليهودية بجمعية تسيدك، الذي قام بالتواصل مع نجمة برامج الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، المعروفة بأعمالها الخيرية، والتي وافقت على الفور على تمويل رحلة الفريق إلى بريطانيا.

روت خالدة إلى الشروق كواليس تعاون كيم كاردشيان معها، قائلة أن "كيم" تحملت تكاليف رحلة طيران لـ35 لاعبة أفغانية تتراوح أعمارهن بين 13 و19 عاما مع عائلاتهن، حيث وصل العدد إلى 130 شخصا، ليصلوا من باكستان إلى بريطانيا بسلام في 18 من شهر نوفمبر الماضي.

وبالرغم من أن كيم أنقذت حياة هؤلاء الفتيات هن وعائلاتهن، إلا أنها دفعت تكاليف الرحلة وانقطع الاتصال معها، فلم تعاود الاتصال بهن للاطمئنان على أحوالهن مرة أخرى، ولم يرنها ولا مرة.

تعيش خالدة بوبال وفتيات الفرق الثلاث لكرة القدم في أمان الآن، ويقوم فريق تنمية الشباب أحدث فريق تم إجلاؤه بالتدريب مرتين كل أسبوع من قبل مدرب خاص تم تعيينه لهن من قبل أندريا رادريتساني، مالكة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

هل يصبح محمد صلاح أمل للاعبات الأفغانيات؟

لطالما لعبت مصر دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في العالم، وكانت يد العون للجميع، وخلال حديثنا مع خالدة عن الرياضة، لم يسعنا سوى ذكر بطل مصر لكرة القدم الأول محمد صلاح، الذي يعيش في نفس الدولة التي لجأ لها فريق كرة القدم الأفغاني للسيدات.

وتمنت خالدة كما حصلت على الدعم من قبل كيم كارداشيان، أن يدعمها أيضا محمد صلاح لاعب ليفربول، ووجهت له رسالة عبر الشروق، آملة أن تساعدهن مصر ممثلة في اللاعب الكبير، قائلة: "أتمنى بشدة أن يساعدنا اللاعب محمد صلاح الموجود معنا في بريطانيا، فاللاعبات يحتجن إلى تنظيم معسكرات تدريبية حتى تصبح جميع لاعبات الفريق في مكان واحد سويا ويستطعن التدريب".

وتابعت: "تحتاج الفتيات أيضا إلى وجود قيادة ترشدهن إلى حياتهن الجديدة في ملاعب بريطانيا، كما أنهن يحتجن إلى التعليم، ودعم مادي على المدى الطويل حتى يستطعن العيش حالما يتكيفن على وضعهن الجديد".

وأكدت احتياج الفتيات إلى مساعدة للذهاب إلى الجيم، كي يستطعن الحفاظ على لياقتهن البدنية التي يحتجن إليها للكفاح للعب في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى تكاليف السفر من بلدة لأخرى، والتنقل لأعضاء الفريق بالكامل من وإلى الجيم مكلفة جدا، ولا تستطيع هؤلاء الفتيات الفقراء وعائلاتهن دفعها، وقد أوضحت خالدة أنها شاكرة إذا استطاعت الشروق إيصال صوتها لمحمد صلاح لمساعدة هؤلاء المحاربات الأفغانيات لبدء حياتهن الجديدة.

مستمرة في دعم الأفغانيات

بالرغم من النجاح في إجلاء عشرات اللاعبات من أفغانستان حتى الآن، إلا أن هناك لاعبات أفغانيات مازلن عالقات هناك، مهددات بالقتل على يد طالبان في أي لحظة، وتعمل خالدة حاليا على الحصول على الدعم الكافي لمؤسستها الخيرية جيرل باور، أو قوة الفتاة، للمساعدة في هروب المزيد من اللاعبات والسيدات بشكل عام من أفغانستان، ليصبحن بأمان في أي دولة أخرى بالعالم بعيدا عن قبضة طالبان.

نتيجة لجهودها في إنقاذ لاعبات كرة القدم الأفغانيات، حصلت خالدة في 16 من شهر ديسمبر الماضي على جائزة المساواة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، وهي الجائزة التي تحتفل بالعمل المتميز في تعزيز الاندماج والتنوع في مجال كرة القدم.

وفي ختام حديثها مع الشروق، وجهت خالدة رسالة إلى الفتيات والسيدات المصريات، مؤكدة على أن كل سيدة مصرية يجب أن تثق بنفسها وبأحلامها، وتقاتل من أجلهم، مشيرة إلى أن السيدات يجب أن يعلمن أنهن الوحيدين الذين يستطعن أن يمنحن أنفسهن الحق لفعل ما يردنه، ولا يجب أن ينتظرن أن يعطيه لهن أحد.

كما دعت خالدة السيدات المصريات لاستخدام منصاتهن الاجتماعية في دعم غيرهن من السيدات، موضحة أن الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام بالنسبة للسيدات ليس الأمثل، فهناك عدم تكافؤ في الفرص بالنسبة لعمل السيدات، ولذلك يجب يدعون لتعليم وعمل الفتيات، وإعطاء القوة لبعضهن البعض، لأن نجاح سيدة واحدة، هو نجاح لجميع السيدات.