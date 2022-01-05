أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار بخمسة صواريخ.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون"، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على بعد مسافة من محيط القاعدة.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، إلقاء الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين اثنين في الفلوجة بينهم ما يسمى آمر مفارز مقاتلي ولاية جنوب الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته (واع) - أنه تم القبض عليهما بعمليتين منفصلتين في مناطق النعيمية وحي الشهداء بقضاء الفلوجة في الأنبار، موضحة أن أحدهما كان يشغل منصب ما يسمى آمر مفارز مقاتلي ولاية جنوب الأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4/ إرهاب.