رويترز: سماع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي في كازاخستان

نشر مدون كازاخستاني مقطع فيديو يرصد حريقًا مشتعلًا في مكتب رئيس بلدية أكبر مدينة في كازاخستان (ألماتي)، اليوم الأربعاء، وتضمن الفيديو سماع دوي أعيرة نارية في مكان قريب، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبحسب الوكالة، تجمع متظاهرون حول مبنى عمدة المدينة، واخترقوا الطوق الذي فرضته قوات الأمن على الرغم من أن الأخيرة أطلقت قنابل الصوت التي يمكن سماع انفجاراتها في جميع أنحاء وسط المدينة.

وبدأت الاحتجاجات في غرب الجمهورية السوفيتية السابقة، يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى استقالة الحكومة في وقت سابق يوم الأربعاء.