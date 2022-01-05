شركة إيفر جراند الصينية للعقارات تريد التفاوض بشأن إرجاء مدفوعات اقترب موعد استحقاقها

أعربت شركة إيفر جراند الصينية للعقارات عن رغبتها في التفاوض مع الجهات الدائنة بشأن إرجاء دفع مدفوعات اقترب موعد استحقاقها.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في البورصة بمدينة شينزين بجنوب الصين أن هناك خطط لإرجاء مدفوعات على سندات تداولتها في الصين بقيمة 5ر4 مليار يوان (708 مليون دولار) لنحو ستة أشهر من الثامن من يناير الجاري إلى الثامن يوليو المقبل.

ومن المقرر إجراء مشاورات خلال نهاية الاسبوع، يليها تصويت من جانب الجهات الدائنة على الخطة. وسوف يتم وقف التداول على الاسهم ابتداء من غد قبل المفاوضات المقررة.

ويشار إلى أن حجم ديون إيفرجراند يبلغ أكثر من 300 مليار دولار.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 90% العام الماضي.

وانضمت مؤخرا وكالة ستاندر اند بورز لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في خفض التصنيف الائتماني للشركة إلى العجز عن السداد في بعض المجالات، وهى التي تبعد خطوة عن تصنيف العجز التام عن السداد.