مطروح تحذر من التعامل غير القانوني بالأراضي داخل ولاية المحافظة

حذرت محافظة مطروح المواطنين، في بيان إعلامي لها اليوم، من أي تعامل غير قانوني على قطع الأراضي التي تقع داخل ولاية محافظة مطروح، مع أى فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يعد باطلا ولا يعتد به من قبل المحافظة، مع حفظ حق المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وناشدت المحافظة المواطنين عدم حجز أي وحدة من أى فرد أو جهة أخرى تقع داخل ولاية محافظة مطروح، إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والمنشور في الجريدة الرسمية).

وأكدت المحافظة فتح باب تلقي طلبات التفاوض من أصحاب وملاك الشركات الاستثمارية أو التجارية والجمعيات والنقابات، وكذا الجهات المتعاقدة مع الوحدات المحلية على استغلال أراضى المعسكرات والأندية الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح أو التي خالفت أي شرط أو إجراء من شروط وإجراءات التخصيص، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، أو لم يتم الانتهاء من الموقف التنفيذي لما خصصت له، أو تم تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض محل التخصيص، على أن يكون موعد تلقي الطلبات متاحا حتى يوم ٣١ يناير الجاري.