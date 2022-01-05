محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن مدى الحياة لفلسطيني مرتين في هجوم بالضفة الغربية

قضت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، على رجل فلسطيني بالسجن مدى الحياة مرتين بسبب هجوم أسفر عن قتلى العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة.



كما قضت المحكمة بأن يسدد الرجل ما يساوي 816 ألف دولار كتعويض، وفقا لنص الحكم الذي أعلن اليوم الأربعاء .



واعترف الرجل بالقتل مع سبق الإصرار والشروع في القتل بإطلاق النار على عدد من الإسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس. وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.



واعتقل الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 44 عاما بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مايو الماضي.



واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967. ويريد الفلسطينيون تلك المنطقة من أجل إقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشرقية.