مصرع فتاة تحت عجلات القطار بزفتى في الغربية

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لقيت فتاة مصرعها تحت عجلات قطار بمركز زفتي في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بالعثور على جثة فتاة على قضبان السكة الحديد بمدينة زفتى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص مصرع فتاة أسفل عجلات قطار حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتبين إصابتها بتهتك بجميع أنحاء الجسم ووفاتها.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة.