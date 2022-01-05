دبلوماسي أوروبي بارز يحذر روسيا من عواقب وخيمة حال أي استفزاز ضد أوكرانيا

ذكر جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى موسكو، قبل اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين، اليوم الأربعاء أن أي استفزاز أو اعتداء على أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي"، والتي نشرت أمس الثلاثاء "الاتحاد الأوروبي هو أقرب شريك لأوكرانيا ونؤيد بشكل كامل وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وخلال زيارته، سيتلقي بوريل مع مسؤولين أوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية، دميترو كوليبا، في كييف، وفي شرق أوكرانيا.

تأتي جهود بوريل في إطار مسعى دولي لتهدئة أزمة آحذة في التصاعد على الحدود الأوكرانية.

ومنذ أسابيع، يبدي الغرب قلقا إزاء تقارير بأن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود، في مناطق، ليست بعيدة عن أوكرانيا، مما أثار مخاوف من غزو روسي.

وترفض روسيا هذا الاتهام، وتتهم أوكرانيا في المقابل بنقل المزيد من الجنود إلى المناطق الشرقية، التي يحتلها انفصاليون موالون لروسيا.