اليونان: إعادة فتح المدارس الاثنين المقبل مع زيادة اختبارات كورونا

قررت الحكومة اليونانية، إعادة فتح المدارس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كما كان مخططا من قبل، مع زيادة الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

جاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية لوزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، ووزير الصحة ثانوس بليفريس، ومجموعة من الخبراء بوزارة الصحة اليونانية، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

وقال الوزراء، إنه سيتم إلزام طلاب المدارس بإجراء ثلاثة اختبارات ذاتية في الأسبوع الأول من العودة للمدرسة، وبعد ذلك سيقوم الطلاب (بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم) بإجراء اختبار مرتين في الأسبوع.

وفي حال ثبوت إيجابية اختبار أي طالب، سيتعين على معلميهم وزملائهم في الفصل الخضوع للاختبار لمدة خمسة أيام متتالية.

وأكد بليفريس، أن البروتوكولات عملت بشكل مثالي خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبنفس النهج، سيتم فتح المدارس بطريقة آمنة مع زيادة الاختبارات.