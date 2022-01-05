قال الكاتب الصحفي ياسر رزق خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الإخوان عرضوا على الوزير منصور حسن أن يكون مرشحا توافقيا وأن يكون الشاطر نائبا له ولكنه رفض فعرضوا على الدكتور كمال الجنزوري أن يكون مرشح توافقي ولكنه سخر منهم وكان يقف دائما فى وجه الجماعة الإرهابية.

وأكد رزق أن اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها كان يراهن على نهضة مصر وعندما سألته ماذا ينقصنا؟ .. أجاب قيادة رشيدة حكيمة .

وأوضح رزق أن السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها أكد أننا بحاجه 3 تريليون لنهضة مصر وكان يتحدث وقتها أيضا عن مواجهة فيروس سي.

وأشار رزق إلى أن الرئيس السيسي ينظر للإعلام أنه أداة من أدوات حماية الأمن القومي ويرى أن الإعلام لديه قدرة على زيادة وعي الشعب.

وكشف رزق : لم أعط صوتي لشفيق ومرسي فى الجولة الأولي للإنتخابات واعطيت مرشح أخر وصوتى فى الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة كان لحمدين صباحي وليس لشفيق أو مرسي.

وقال إنه فى اتصال هاتفي مع شخصية عسكرية كبيرة أكد أنه كان يأمل فى شخصية مدنية لتولي رئاسة مصر وليس شفيق أو مرسي واللواء عبدالفتاح السيسي طلب مني إعادة حساباتي لأن تفكيره واقعي وتوقع أن مرسي منافس فى الانتخابات وسيدخل إعادة وكان يرى أن الإخوان لن يعطوا صوتهم لعبدالمنعم أبو الفتوح وسيرجحوا كفة مرسي لأنهم يتبعون مبدأ السمع والطاعة.