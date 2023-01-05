أراد الاحتلال الإسرائيلي جعل عميد الأسرى كريم يونس، عبرة لكل عرب 48 حتى لا ينخرطوا في المقاومة الفلسطينية؛ فضرب الأسير مثلا في الصمود والبسالة ليقهر 40 سنة من الاعتقال ويخرج ثابتا على موقفه لتحرير فلسطين والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتستعرض جريدة "الشروق" أهم المحطات بحياة أقدم أسير بالداخل الفلسطيني المفرج عنه اليوم الخميس.

ولد كريم يونس في ديسمبر 1956 بقرية عارة الفلسطينية الشمالية ضمن الأراضي المحتلة ليكون كسائر أسرته من عرب 48 الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

مسيرة المقاومة

ظهرت رغبة المقاومة ورفض الخضوع باكرا لدى كريم الذي قرر الابتعاد عن قريته وبدء المقاومة منذ كان في الثانوية إذ غادر لمدينة الناصرة وليلتحق بعدها بجامعة بن جوريون بمجال الهندسة الميكانيكية وليتدرج بنفس الوقت بالهيكل التنظيمي لحركة المقاومة فتح.

سافر عميد الأسرى لدولة إيطاليا في دورة إعداد وتأهيل لصالح حركة فتح، وليصبح حلقة وصل بين المقاومين في الضفة الغربية والمقاومين بمناطق 48 المعروفة بالداخل المحتل لتشمل مهماته تزويد المقاومين بالأسلحة اللازمة.

اعتقلته سلطات الاحتلال في 6 يناير 1983 حيث تم أسره بينما كان يحضر إحدى المحاضرات بالجامعة.

وبعد 27 جلسة محاكمة على مدار سنة أصدر الاحتلال الحكم بالإعدام على كريم، رغم عدم تضمن القانون الإسرائيلي أحكام بالإعدام؛ إلا أنه كان إجراء لبث الذعر في نفوس عرب 48.

لاح أمل نجاة كريم من السجن بثاني سنوات اعتقاله إذ تم إدراجه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين جبهة التحرير الشعبية وسلطات الاحتلال؛ إلا أن كريم تم إنزاله من حافلة الأسرى المحررين قبيل الصفقة بقليل.

وحرص كريم على ألا يكبد قيد الاعتقال قلمه عن التعبير؛ فنشر خلال سنوات سجنه الأولى كتابين أحدهما الواقع السياسي بإسرائيل وثانيهما الصراع الأيديولوجي والتسوية.

وقف كريم حائط صد أمام بث الاحتلال الإسرائيلي للفتن بين الأسري من الضفة ومن عرب 48 لذلك كررت سلطات الاحتلال نقله عبر السجون المختلفة لمنع تأثيره على الأسرى ليستقر بمعتقل النقب الصحراوي.

عاند كريم الاعتقال، ولم يسمح بإعاقته عن التعلم؛ لينال بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة. القدس المفتوحة، وليصبح مدرسا ومشرفا على طلاب جامعة القدس من الأسرى في السجون الإسرائيلية.

تمت إعادة النظر بالحكم الصادر ضد عميد الأسرى في 2012 لتنخفض مدة الاعتقال من المؤبد الذي يوازي 99 سنة لـ40 سنة فقط.

تم إدراج اسم كريم ضمن صفقة تحرير أسرى مع السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2013 إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الإفراج عن رابع الدفعات التي كان كريم ضمنها.

وتوفي والد كريم يونس قبل الإفراج عنه بـ10 سنوات بينما استمرت والدته حتى قبيل خروجه من السجن بـ6 أشهر حين وافتها المنية في مايو الماضي، دون أن ترى نجلها محررا من القضبان.