هل يشعر طفلك بعدم الارتياح في التجمعات والمناسبات الاجتماعية أو يجلس فقط في زاوية أثناء الحفلات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الواضح أن لديك طفلًا خجولًا، ولكن إذا حدث ذلك بشكل متكرر، فمن المهم معرفة كيفية التعامل مع الطفل الخجول، حيث يجب أن تساعدهم في بناء الثقة بالنفس، وذلك لأن الأطفال الواثقون من أنفسهم أكثر استعدادًا لمحاولة أشياء جديدة ويمكنهم حتى التعامل مع الأخطاء بشكل أفضل.

فيما يلي مجموعة من المعلومات حول كيفية التعامل مع الطفل الخجول، وذلك كما نشرها موقع "هيلث شوتس".

1. لاحظ ما يقوله ابنك

كثيرا ما يتم تدمير أفكار الطفل عندما تتجاهلها أو تحرمه من فرصة التحدث عنها، لذلك يجب الحرص على منح طفلك الفرصة للتحدث عن ما يدور في عقله.

2. توقف عن وصف طفلك بأنه "خجول"

توجد تسميات لكل شيء ولكل شخص، لكنها لا تبدو لطيفة عند الأطفال، لذا توقف عن إخبار الناس بأن لديك "طفل خجول"، وبدلا من ذلك يمكنك تعليم طفلك أن يتدرب على قول شيء مثل "لا أشعر بالرغبة في التحدث الآن" في حال اقترب شخص ما من طفلك واختبأ خلفك.

3. التحلي بالصبر

اسمح لطفلك بالوقوف بجانبك، وأمنح له الفرصة للاحتماء خلفك في الأماكن التي تضم الكثير من الأشخاص، ويجب أيضًا أن تدع طفلك يعرف أنك تحترم من هو أو هي وأنك واثق من قدرته على اللعب عندما يكون جاهزًا.

4. أظهر ثقتك لطفلك

تحدث مع طفلك الصغير وقدم له أمثلة محددة عن كيفية تغلبك على خجلك واشرح ما فعلته للتعامل مع مزاجك وعواطفك الأخرى.

5. لا تصرخ في أطفالك

أكدت الدراسات أن الصراخ على الأطفال أمر سيئ لكل من الأم والأطفال، ولكن الصراخ على طفل خجول يمكن أن يجعله أكثر انعزالًا، لذا يجب على الأمهات ألا تفعل ذلك، خاصة عند التعامل مع الأطفال الخجولة.

6. توقف عن المقارنة

كثيرا ما تستخدم الأمهات الأصدقاء أو الأشقاء كنماذج يحتذى بها عند محاولة التأثير على أطفالهم، ولكن يجب الحرص على عدم مقارنة الطفل بأخ أو أحد معارفه، وبدلا من ذلك يمكن تشجيع هؤلاء الأطفال من خلال ملاحظات مثل "انظر كيف تلعب أختك مع الآخرين".



