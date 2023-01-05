 ارتفاع حصيلة هجومين انتحاريين في الصومال إلى 29 قتيلاً - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 4:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة هجومين انتحاريين في الصومال إلى 29 قتيلاً

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 4:38 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 4:38 ص

قالت السلطات الصومالية إن حصيلة قتلى هجومين انتحاريين على مبنى حكومي محلي في إقليم هيران الصومالي الأربعاء، ارتفعت إلى 29 قتيلا.

وأسفر الهجومان عن مقتل منفذيهما و16 مدنيا و11 من أفراد الأمن.

وفي البداية ، أفادت السلطات بأن 18 شخصا فقط لقوا حتفهم.

وقال ضابط الشرطة حسن ضيسو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، ومن بينها أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وتوفي آخرون متأثرين بجراحهم.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتشهد الصومال التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة هجمات منذ سنوات.

وشنت الحكومة الصومالية هجوما عسكريا ضد المسلحين قبل عدة أشهر لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة وسط البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك