ارتفاع حصيلة هجومين انتحاريين في الصومال إلى 29 قتيلاً

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قالت السلطات الصومالية إن حصيلة قتلى هجومين انتحاريين على مبنى حكومي محلي في إقليم هيران الصومالي الأربعاء، ارتفعت إلى 29 قتيلا.

وأسفر الهجومان عن مقتل منفذيهما و16 مدنيا و11 من أفراد الأمن.

وفي البداية ، أفادت السلطات بأن 18 شخصا فقط لقوا حتفهم.

وقال ضابط الشرطة حسن ضيسو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، ومن بينها أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وتوفي آخرون متأثرين بجراحهم.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتشهد الصومال التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة هجمات منذ سنوات.

وشنت الحكومة الصومالية هجوما عسكريا ضد المسلحين قبل عدة أشهر لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة وسط البلاد.