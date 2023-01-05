استطلاع: بايدن يحقق أعلى نسبة تأييد منذ أكثر من عام بمعدل 47%

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلى نسبة تأييد له منذ أكثر من عام بلغت 47%، وفقًا لاستطلاعات الرأي الصادرة عن مركز "فايف ثيرتي إيت" اليوم الخميس.

ووفقًا للأرقام من مركز استطلاع الرأي، التي نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بدأ الرئيس عام 2022 عند نسبة تأييد تبلغ 43.3%، ولم يكسر حاجز الـ43% لبقية العام، في حين بلغت نسبة من لا يوافقون على أداء الرئيس 51.1% من الأمريكيين.

وكانت أدنى نسبة تأييد لبايدن في يوليو عندما وصلت نسبة الأمريكيين الراضين عن أداء الرئيس إلى 37%.

لكن مركز "فايف ثيرتي إيت" سجل ارتفاع نسبة التأييد لأداء الرئيس في أحد استطلاع رأي أجراه إلى 47 %.

يذكر أن الرئيس بايدن أنهى عام 2022 بإنجاز تشريعي آخر من الحزبين عندما اعتمد مشروع قانون التمويل الشامل، وتجنب إغلاق الحكومة، كما استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.