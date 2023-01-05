شولتس: بنديكت السادس عشر كان شخصية مميزة للكنيسة الكاثوليكية

أثنى المستشار الألماني أولاف شولتس على بابا الفاتيكان الفخري بنديكت السادس عشر،الذي توفي يوم السبت الماضي.



وخلال استقباله التقليدي لمغنيي عيد الميلاد في ديوان المستشارية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس، إن بنديكت كان شخصية مميزة للكنيسة الكاثوليكية وأردف موجها حديثه للمغنيين:" البابا بنديكت كان شجاعا في الكنيسة عندما كان طفلا مثلكم أنتم جميعا".



وتأتي حملة مغنيي عيد الميلاد لعام 2023 تحت شعار "تعزيز الأطفال، حماية الأطفال- في اندونيسيا وفي جميع أنحاء العالم"، حيث لفت المغنون النظر بشكل خاص إلى الأطفال الذين يعانون من العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، وتطالب الحملة الكبار بدعم الأطفال بأن يعلموهم حقوقهم.



وقدم شولتس تبرعا للمغنيين الأربعة التابعين لأبرشية ليمبورج.



يذكر أن مغنيي عيد الميلاد يقدمون بركة المسيح إلى ديوان المستشارية "المسيح يبارك هذا المنزل" منذ عام 1984. وشارك في هذه المراسم أكثر من 100 مراهق من كل الأبرشيات الألمانية البالغ عددها 27 أبرشية، بعدما كانت المشاركة على نطاق أضيق في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.