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حزب المؤتمر الوطني الجنوب إفريقي يقترح حماية نظام منح الرعاية الاجتماعية

أرشيفية
أرشيفية
كيب تاون (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 8:02 م

قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، في مقترح سياسي من المقرر أن تتم مناقشته في المؤتمر الوطني، إنه يتعين حماية نظام منح الرعاية الاجتماعية بالبلاد من ضغوط التضخم وأن يتم توسيعه ليوفر أموالا لمنح الدخل الحكومية في ظل سماح الحيز المالي بذلك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتشمل مجموعة اقتراحات أخرى التوسع في البرامج الحكومية لتوفير الوظائف، خاصة للشباب، وتطبيق الإجراءات السارية لتجنب زيادة الدين القومي.

وجاء ضمن المقترحات تطبيق ضريبة على الثروات للحد من عدم المساواة، وضرورة إعادة التأكيد على الاستقلال الدستوري للبنك المركزي.

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