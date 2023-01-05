تقرير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض في أوروبا

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات التخلف عن سداد القروض في أوروبا خلال العام الحالي لأكثر من ضعف مستواه في العام الماضي ليقترب من مستويات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال للتصنيف الائتماني فالمتوقع وصول نسبة القروض المتأخر سدادها لمدة 12 شهرا بحلول سبتمبر الماضي إلى 25ر3% من إجمالي القروض في أوروبا مقابل 4ر1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع زيادة حالات التخلف عن سداد القروض في ظل معاناة الشركات في أوروبا من التحديات العديدة ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية. في الوقت نفسه، أصبحت تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية أعلى بعد اتجاه البنوك المركزية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محللي مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وبينهم إريك روزينتال وجواو جاسبر توفولي قولهم في تقرير نشر الشهر الماضي إن محدودية بدائل إعادة التمويل أمام عدد متزايد من المدينين مع ارتفاع نسبة الديون التي تتراوح آجال سدادها بين 2023 و 2025 ستساهم في ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في أوروبا عامي 2023 و2024.

كما يتوقع الخبراء ارتفاع معدل التخلف عن سداد السندات ذات العائد المرتفع في أوروبا خلال العام الحالي إلى 5ر2% مقابل 7ر0% في العام الماضي وارتفاع معدل التخلف عن سداد القروض إلى 5ر4% مقابل 3ر1% خلال الفترة نفسها.