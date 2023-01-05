تحت رعاية الدكتور عمرو محمد سامي، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، تم إفتتاح معرض THE X - HIBITION للفنانة التشكيلية علياء هاني، والذي يستمر حتى يوم الخميس القادم بقاعة العرض الكبرى لكلية الفنون الجميلة.

ويعرض معرض "اكس" أعمال فنية جدارية مفاهيمية مختلفة خاصة بالموقع وتداخلها في مساحات الرعاية الصحية، حيث يتعامل الأشخاص مع مشاعر مختلطة من الفرح والقلق والأمل.

وتتخيل الفنانة التشكيلية تصور الأشخاص للرفاهية العقلية والجسدية بإستخدام الأشعة السينية كوسيلة معاد تدويرها وقوتها الفائقة في الرؤية من خلال الأجسام الصلبة كما لو كانت شفافة وتكرار الأشعة السينية كوحدة وخفة خامتها ساهم في تشكيلها بسهولة في تراكيب مختلفة مما يخلق التكامل بين المسافات.

وتعرف علياء هاني حافظ ذاتها على أنها فنانة تشكيلية مصرية شابة، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة حلوان لسنة 2019، وتعمل الآن للحصول على درجة الماجستير من كلية الفنون الجميلة برسالة تحت عنوان "تآثير البيئة وعلاقتها بإعادة تدوير المُخلفات في الأعمال الجدارية المُعاصرة".

عملت علياء في قاعات عرض فنية كمُنسق معارض، كما عملت أيضًا بإدارة حسابات بمواقع التواصل الإجتماعي كعمل حر، و في ضوء إعادة التدوير شاركت علياء في أغسطس 2021 بمسابقة "تخيل لو" وحصلت على المركز الأول.

تميل الفنانة التشكيلية في أسلوبها الفني إلى الفن المُعاصر كما تتقن أيضًا الرسم، التصوير، الفسيفساء، الزجاج وإعادة التدوير.