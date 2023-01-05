الحكومة الجزائرية تستعرض استراتيجية تنويع مصادر الطاقة

استعرضت الحكومة الجزائرية، برئاسة أيمن عبد الرحمن، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، استراتيجية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمنها على المدى الطويل.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان اليوم، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة، وكذلك الاضطرابات التي طرأت أو المرتقبة، سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض.

وذكر البيان أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحقيق الأمن والانتقال نحو الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأضاف البيان، أن هذا المسعى سيساهم في تنويع الطاقة والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من أجل ضمان أمن الطاقة للبلاد على المدى الطويل.