سفير بكين بالقاهرة: تنقل الأفراد بين الصين والدول الأخرى سيكون أسهل بعد السيطرة على كورونا

انطلق صباح اليوم المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني، برئاسة السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وبحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري الأسبق المحترم، والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.



وقال السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة إن المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني وضح مخططًا للتنمية للسنوات الخمس المقبلة، وطرح هدف النهوض بجميع أبناء الشعب الصيني البالغ عدده مليار و400 مليون نسمة، وذلك يعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ التنمية البشرية.



وأوضح السفير أن التقديرات تشير إلى أن فئة الدخل المتوسط في الصين ستتجاوز 800 مليون شخص في الـ 15 سنة القادمة، مما يشكل سوقا أكثر جاذبية، حيث ستوفر الصين المزيد من الفرص للعالم، وتبقى مساهمًا في تعزيز السلام والتنمية العالميين ومدافعا للنظام الدولي.



وأكد السفير تشيانج أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق الرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب الصيني والعالم من خلال تعزيز الاستثمار في التعاون الإنمائي العالمي وحسن تنفيذ مبادرات التنمية العالمية، بغية تعزيز الثوابت للاقتصاد العالمي ودعم التعاون الدولي.



وأشار السفير الصيني إلى أنه و‎منذ تفشي وباء كورونا، قامت الصين بتعديل تدابيرها للوقاية والسيطرة بشكل مستمر وفقا لتطور الوباء وتغيره، لكن يبقى مبدأها "الشعب أولا والحياة أولا" بدون تغير.



وأوضح السفير أنه ومع الدخول إلى مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على الوباء، قامت الصين بخفض مستوى إدارة كورونا إلى "الفئة B" بطريقة منظمة، وعملت على تحسين سياسات الدخول والخروج.



وتابع تشيانج أن تنقل الأفراد بين الصين والدول الأخرى سيكون أسهل، بما يسهم في تنشيط إمكانات الاقتصاد الصيني وحيويته بشكل أكبر، وسيكون لسلسلة من السياسات التي تم إصدارها مؤخرًا تأثير متراكب، وذلك سيسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمدادات الدولية وفي تعزيز التعاون المتبادل المنفعة بين البلدان وإنعاش الاقتصاد العالمي.



جدير بالذكر أنه شارك في حضور المنتدى أيضا ‎وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحسام أحمد هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وائل سمير ممثل لمعالي السيد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري وممثل للسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية واستراليا ونيوزيلندا وعدد من السفراء العرب لدى مصر.



إلى جانب السفير أحمد والي رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير على حفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وتشانج ويشاي رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر.