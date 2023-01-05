روسيا: سنوقف عملياتنا العسكرية في أوكرانيا لمدة 36 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، إنها ستوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا اعتبارا من منتصف نهار غد الجمعة ولمدة 36 ساعه، وفقا لما نشرته قناة "العربية" السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين "استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا.

كما ذكر البيان، أن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه، وفق المذهب الأرثوذكسي.