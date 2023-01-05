السويد تطلب من الوافدين الصينيين تقديم اختبار كورونا سلبي لدخول أراضيها

تعتزم السويد أن تطلب من الوافدين القادمين من الصين، تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا عند دخول أراضيها، وذلك بداية من السابع من يناير الجاري، بحسب ما قاله جاكوب فورسميد، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن فورسميد قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، إن الشرط سيكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أسابيع، ولن ينطبق على المواطنين السويديين أو الأفراد الذين لديهم تصريح إقامة دائمة في السويد، ولا الأفراد الذين يقيمون لفترة طويلة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويأتي القرار بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء "حث الدول بقوة" على إجراء اختبار كوفيد قبل المغادرة، وتشجيع استخدام الأفراد للكمامات على متن الرحلات الجوية، والقيام بفحوصات لمياه الصرف الصحي، ردا على تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الصين.

جدير بالذكر أن الفيروس منتشر في أنحاء أوروبا أيضا.