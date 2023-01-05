قام سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أمس الأربعاء بتسليم مصر حصتها من من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1443هـ - 2022م، والتي بلغ عددها 12 ألف أضحية.

كما قام السفير السعودي بتسليم سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي، والتي بلغ عددها 12 ألف أضحية أيضا.

جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبحضور ممثلي المشروع ربيع فيصل الخليل، وعبد الرحمن الزهراني.

وبهذه المناسبة، رحب السفير أسامة نقلي بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، ومنوها بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء للتعاون والتكامل مع الدول العربية، وفي القلب منها الشقيقتين مصر ودولة فلسطين.

ووجه السفير السعودي الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم تلك المبادرة التي تعكس قوة الروابط الحكومية والشعبية للمملكة مع البلدين الشقيقين.