 24 ألف أضحية.. سفير السعودية يسلم مصر وفلسطين حصتيهما من لحوم الأضاحي - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 7:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

24 ألف أضحية.. سفير السعودية يسلم مصر وفلسطين حصتيهما من لحوم الأضاحي

منال الوراقي:
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 6:55 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 6:55 ص

قام سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أمس الأربعاء بتسليم مصر حصتها من من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1443هـ - 2022م، والتي بلغ عددها 12 ألف أضحية.

كما قام السفير السعودي بتسليم سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي، والتي بلغ عددها 12 ألف أضحية أيضا.

جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبحضور ممثلي المشروع ربيع فيصل الخليل، وعبد الرحمن الزهراني.

وبهذه المناسبة، رحب السفير أسامة نقلي بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، ومنوها بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء للتعاون والتكامل مع الدول العربية، وفي القلب منها الشقيقتين مصر ودولة فلسطين.

ووجه السفير السعودي الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم تلك المبادرة التي تعكس قوة الروابط الحكومية والشعبية للمملكة مع البلدين الشقيقين.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك