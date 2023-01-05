الرئيس السيسي: البلد دي عاوزة 70 تريليون جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سعادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأرقام التي أنفقتها الحكومة على تطوير محافظة سوهاج، لا تعني أن الرقم المستثمر كافٍ.

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس: «الرقم ده ولا حاجة، البلد دي عاوزة 70 تريليون جنيه، ويا رب يخلينا يعلمنا ويفهمنا إننا نشوف واللي نشوفه نفهمه».

وأشار إلى أن استثمارات الدولة في سوهاج بلغت 102 مليار، متسائلًا عن عدد المحافظات التي تتطلب مبالغ مماثلة من أجل تطويرها.

وشدد على أهمية السؤال حول تكلفة الصيانة للمشروعات المنفذة، والأجور التي ستوفر للعاملين بتلك الأماكن، ذاكرا أن ما تفعله الدولة، مجرد محاولة للوصول للأرقام الطبيعية للمعدلات العلمية.