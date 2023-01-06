البنتاجون: لدينا شكوك كبيرة حول الهدنة الروسية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن بلاده لديها شكوك كبيرة حول الهدنة التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا، "بالنظر إلى سجل روسيا الطويل في التضليل واستهداف المدنيين".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس - أنه "على روسيا الانسحاب فورا من أوكرانيا إن كانت مهتمة حقا بوقف العنف وإراقة الدماء".

ومن جانب آخر، أشار متحدث البنتاجون إلى أن مدرعات "برادلي" التي ستشملها حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستوفر قدرات قتالية إضافية للأوكرانيين.

ولفت المتحدث إلى أن واشنطن بصدد الإعداد لعملية تدريب القوات الأوكرانية على منظومة "باتريوت"، مبينا في الوقت ذاته أنه من الممكن إجراء التدريبات في الولايات المتحدة وخارجها.