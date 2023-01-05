مصطفى بكري بعد زيارة الرئيس السيسي لسوهاج: الصعيد عانى من الإهمال لعقود طويلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وأن متابعة مشروع حياة كريمة والمشروعات القومية الكبرى بجميع محافظات مصر لن تتوقف.

أضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، لديه قدر كبير من التفاؤل ليس بالكلام ولكن بالإنجاز، موضحا أن محافظة سوهاج تستحق مثل جميع محافظات الصعيد حرمت من عوامل التنمية في العقود الماضية، وتحملت الكثير مع وجود الأمل لكل مواطني المحافظة في وجود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي واهتمامه بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن ما يحدث من إنجازات في مشروع حياة كريمة على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا يعطي الأمل في حياة كريمة يستحقها المواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي تحدث عن قيمة كبيرة في قرية أبو دومة في سوهاج وهي المواطن وتوفير له الحياة الكريمة.

وأوضح أن المصريين بحاجة إلى زرع الأمل في قلوبهم، مؤكدا أنه رغم الأزمات والمشكلات التي تمر بها الدولة إلا أن الشعب هو حائط الصد في مواجهة أي محن وستظل قوية بأبنائها والسعي بكل الطرق لرفعة هذا البلد.

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة يتم تنفيذه على 3 مراحل، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير ريف وصعيد مصر وهو ما أكده الرئيس السيسي، وأيضا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف أنه رغم الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة المصرية صامدة وقادرة على مواصلة التحدي، موضحا أن مصر كانت مستهدفة وتدميرها من قوى كارهة إلا أنها نجحت في الصمود ضد كل هذه التحديات.

وأكد أن صعيد مصر عانى من الإهمال لعقود طويلة، مشددا على أن الرئيس السيسي وما قام به لمحافظات الصعيد يحظى باحترام وتقدير جموع مواطني محافظات الصعيد في مصر، والآن تغير الصعيد في وجود قيادة سياسية تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بتعليم حقيقي وخدمات صحية جيدة وإسكان متميز والقضاء على الإسكان غير الآمن وافتتاح المدارس والجامعات.