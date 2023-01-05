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زادت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 1ر10 % في شهر ديسمبر الماضي لتستمر في منحاها التصاعدي منذ 16 شهر.

وكانت نسبة التضخم في حدود 8ر9% في نوفمبر الماضي وسط ارتفاع للأسعار وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم إلى 11% في عام 2023.

ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011.

كما ألقى وباء كورونا بتداعياته على الأزمة الاقتصادية والمالية.

وتنتظر تونس بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار يتم سداده في صورة أقساط على 48 شهرا مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي، تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى.