دراسة: البرتقال يحمي من ضعف البصر بنسبة 60%

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يكثر تناول البرتقال والفواكه الغنية بالحمضيات في فصل الشتاء، ومع كثرة الحديث عن فوائد تلك الثمار تأتي دراسة حديثة لتوضح فائدة إضافية للبرتقال الذي تفيد بأنه يقلل حدوث ضعف البصر لكبار السن بنسبة ٦٠٪.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن فريقا من جمعية الغرب الأوسط الأمريكية للبحوث الصحية أجرى استطلاعات على ٢٠٠٠ من المسنين الأستراليين على مدار ١٥ عامًا؛ لمعرفة علاقة تناولهم للأطعمة بوقايتهم من مشكلة ضعف الإبصار.

ووجد الفريق، أن من يتناول البرتقال يوميا تنخفض العرضة لضعف الإبصار لديهم بنسبة ٦٠٪، بينما تنخفض العرضة لضعف الإبصار بنسبة أقل ولكنها معتبرة لمن يتناول البرتقال بشكل أسبوعي.

ورجح الفريق، أن يكون لمادة الفلافونويد الغني بها البرتقال مساهمة في الحفاظ على الإبصار، إذ لها خواص مضادة للأكسدة والالتهاب.

وتابع الفريق، تناول المبحوثون الأطعمة الغنية بالفلافونويد كالشاي والعنب، ولكن تبين أن البرتقال هو الوحيد المرتبط بالحفاظ على الإبصار.

ويذكر أن الدراسات السابقة، تأكد دور الفيتامينات في الحفاظ على الإبصار والتي يوفرها البرتقال بكثرة بجانب الفلافونويد.

وتجدر الإشارة لكون ضعف البصر يحدث بكثرة بعد منتصف العمر، ومن أعراضه المبكرة الضبابية وفقدان مناطق معينة من مدى الرؤية.