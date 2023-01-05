يحتفل برنامج "واحد من الناس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال حلقة خاصة تذاع في العاشرة مساء بعد غد السبت على شاشة قناة الحياة.

ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي فيها الأب بطرس دانيال، والمنشد والمرنم "مينا"، والذي يقدم خلال الحلقة بعض من ترانيم عيد الميلاد، والذي يتحدث عن ترانيم الكنائس، والتي تغنى بالكنائس منذ قرون.

ويتحدث الأب بطرس عن معنى عيد الميلاد المجيد، ويتناول في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ذكرياته مع أهل الفن، وزيارته الأولى للفنان الكبير فؤاد المهندس، والجائزة التي حصلت عليها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من المركز الكاثوليكي للثقافة.