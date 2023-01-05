 السبت 7 يناير.. برنامج واحد من الناس يحتفل بعيد الميلاد مع الأب بطرس دانيال - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

السبت 7 يناير.. برنامج واحد من الناس يحتفل بعيد الميلاد مع الأب بطرس دانيال


نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 12:12 م

يحتفل برنامج "واحد من الناس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال حلقة خاصة تذاع في العاشرة مساء بعد غد السبت على شاشة قناة الحياة.

ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي فيها الأب بطرس دانيال، والمنشد والمرنم "مينا"، والذي يقدم خلال الحلقة بعض من ترانيم عيد الميلاد، والذي يتحدث عن ترانيم الكنائس، والتي تغنى بالكنائس منذ قرون.

ويتحدث الأب بطرس عن معنى عيد الميلاد المجيد، ويتناول في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ذكرياته مع أهل الفن، وزيارته الأولى للفنان الكبير فؤاد المهندس، والجائزة التي حصلت عليها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من المركز الكاثوليكي للثقافة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك