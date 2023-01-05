تعد بذور السمسم من أهم المكونات في صناعة الحلويات، فتدخل في تحضير زبدة السمسم والطحينة والعجوة وغيرها من أطباق الحلويات؛ لأنها من أكثر البذور صحية، حيث تحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي للجسم وتحمي من الأمراض خلال فصل الشتاء.

وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول أهمية تناول بذور السمسم في الشتاء، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

*يعالج مرضى السكر

يحتوي السمسم على الكثير من مضادات الأكسدة ومضادات الإلتهاب ومضادات التخثر، والتي تساعد في تقليل قراءات السكر في الدم، ويعمل أيضا على زيادة فعالية أدوية السكر.

*يوازن ضغط الدم المنخفض

يعد السمسم علاج رائع لمرضى ضغط الدم المرتفع، وذلك لانه يعمل علي تقليل ضغط الدم، ولكن يجب الحرص عند تناوله في حالة ضغط الدم المنخفض.

*يحسن صحة القلب

يحتوي السمسم على العديد من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب، وذلك عن طريق تقليل خطر إصابة القلب بالالتهابات.

*يقوي العظام

يحتوي السمسم على الكثير من مضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات والتي تدعم صحة المفاصل والعظام، وأكدت الدراسات أن تناول 5 معالق من السمسم لمدة شهرين يمكن أن يعالج خشونة الركبة لدى كبار السن.

*يعالج اضطرابات النوم

أكدت الدراسات أن التدليك بزيت السمسم على الوجه لمدة خمس دقائق يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأرق خلال فصل الشتاء.

*يساعد في علاج الاكتئاب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الاكتئاب خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قصر النهار وقلة التعرض لضوء الشمس، ولكن يمكن أن تساعد بذور السمسم في التخلص من الاكتئاب، وذلك لأنها تحتوي على التريبتوفان وهى من الأحماض الأمينية، والسيروتونين، التي تتحكم في التوتر والقلق والأرق والاكتئاب.