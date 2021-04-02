مصدر: أسامة نبيه يتقدم باستقالته من الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أسامة نبيه، مدرب الفريق الأبيض، اعتذر عن عدم الاستمرار، وتقدم بطلب لمجلس إدارة النادي بذلك، بعد خلاف مع جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن أسامة نبيه تقدم بطلب للإدارة بعدم استكمال المهمة، ولم يحسم مجلس إدارة الزمالك القرار النهائي.

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأقرب هو قبول اعتذار أسامة نبيه لأنه كانت هناك محاولات لتقريب وجهات النظر.

وأشار المصدر إلى أن أسامة نبيه جاء لمقر الزمالك مساء أمس الأربعاء، لكنه لم يحضر التدريب وتقدم باعتذار لم يبت فيه بشكل نهائي، حيث فضلت الإدارة الانتظار لما بعد مباراة الفريق مع الداخلية التي ستقام مساء اليوم الخميس.

ويلعب الزمالك نظيره الداخلية غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.