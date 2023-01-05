 مصادر طبية: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين في الصومال إلى 20 شخصا - بوابة الشروق
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مصادر طبية: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين في الصومال إلى 20 شخصا

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 1:57 م

أكدت مصادر طبية في الصومال، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجار الذي وقع بواسطة سيارتين مفخختين أمس الأربعاء إلى 20 شخصا على الأقل بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، عن الطبيب يحيى عبدي في مستشفى بمقاطعة "مهاس" قوله - إنه تم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

من جانبها، قالت الشرطة الصومالية إن منفذي الانفجار استهدفوا منشأة عسكرية في محافظة "هيران" حيث بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق قبل عدة أشهر ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما أعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن هذا الانفجار.

يذكر أن الصومال تشهد منذ بضعة أعوام صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.


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