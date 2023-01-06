رئيس المكسيك يعتزم طلب دعم بايدن لتعزيز قطاعي الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس، إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سيطلب من نظيره الأمريكي جو بايدن دعما في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وجذب الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات عندما يلتقي الرجلان في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته قوله إن المكسيك تريد أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة لتأمين التمويل من بنوك تنموية لخطة طموحة لبناء العديد من حدائق الطاقة الشمسية المملوكة للدولة في ولاية سونورا الحدودية.

وقال المسؤول إن لوبيز أوبرادور سينظر أيضا في بحث بيع الطاقة النظيفة شمال الحدود، لا سيما في ولاية كاليفورنيا.

وقال إن المكسيك تعرض أيضا العمل مع الولايات المتحدة لجذب شركات أشباه الموصلات إلى أمريكا الشمالية.