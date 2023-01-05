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محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية بالمحافظة

محمد نصار
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 5:02 م
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة وربط شرق بغرب العاصمة، والطريق الدائري الشرقي والغربي، واستكمال رصف الطرق، والأعمال الجارية لتمهيد ورصف طريق صلاح سلامة بمحازاة شريط القطار، والمتجه من تقسيم المحافظة، لرافد الطريق الدولي، جاء ذلك بحضور أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء كوبري المرور، وتحويل شارع الصوالحة امتداد عبد الهادي راضي والمتجه لمراكز المحلة وبيلا والحامول اتجاه واحد، وتحويل طريق أبو الطيب المطل على البحر ناحية القنطرة البيضاء للقادمين من تلك المراكز، للمتجه لداخل مدينة كفر الشيخ، للقضاء على التكدس والزحام، وتفقد عدد من الميادين منها ميدان الإنشاء والتعمير، وميدان أحمد زويل.

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