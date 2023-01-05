24 شركة كورية جنوبية تقرر إعادة مصانعها في الخارج إلى داخل البلاد

قررت أكثر من 20 شركة كورية جنوبية إعادة مصانعها الموجودة في الخارج إلى داخل البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.



وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية، أن هناك 24 شركة كورية قررت إعادة مصانعها في الخارج إلى داخل البلاد في العام الماضي، موضحة أن عدد الشركات انخفض بواقع شركتين بالمقارنة مع العام السابق، إلا أن هذا الرقم يعد ثاني أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن.



وجدير بالذكر أن هناك 126 شركة كورية عادت إلى البلاد حتى الآن منذ عام 2014، الذي دخل فيه قانون الدعم ذو الصلة بالعودة إلى البلاد، حيز التنفيذ.



ويشار إلى أن حجم خطط استثمار هذه الشركات بلغ حوالي تريليون و100 مليار وون، أي ما يعادل نحو 815 مليون دولار، حيث زاد حجمها بنسبة بلغت نحو 40% بالمقارنة مع العام السابق، إلا أن إجمالي عدد موظفيها انخفض على أساس سنوي.



ومن بين تلك الشركات العائدة إلى البلاد، 15 شركة عادت من الصين و4 شركات عادت من فيتنام.



وتبين أن أهم أسباب تلك العودة هي ارتفاع تكلفة الإنتاج في الخارج رغم تدهور الإدارة، وتوسع الأسواق الكورية المحلية.