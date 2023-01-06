 سيتي يهزم تشيلسي ويُشعل قمة الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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سيتي يهزم تشيلسي ويُشعل قمة الدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:00 ص

استعاد فريق مانشستر سيتي ذاكرة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه أمام تشيلسي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم الخميس، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل هدف المباراة الوحيد البديل الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 63.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، إذ عاد حامل اللقب إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في المباراة الماضية أمام إيفرتون.

واستغل مانشستر سيتي تعثر أرسنال بالتعادل مع نيوكاسل في الجولة 19، ليقلص الفارق مع الفريق اللندني إلى 5 نقاط، ويشعل صراع الصدارة.


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