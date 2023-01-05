الخارجية السودانية: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

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أدانت وزارة الخارجية السودانية، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية السودانية -في بيان اليوم الخميس- إن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطوة تعتبر انتهاكا سافرا للقانون والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن اقتحام باحات المسجد الأقصى يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار محاولات السلطات الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.