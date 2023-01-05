النرويج تسجل 198 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات خلال 24 ساعة

سجلت النرويج 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و475 ألفا و786 حالة، بينما ترتفع الوفيات إلى 4 آلاف و770 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 12 مليونا و235 ألفا و20 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.