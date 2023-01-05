ترتبط الأطعمة مالحة الطعم بخطورة رفع ضغط الدم؛ لذلك يتوقف مرضى الضغط عن تناولها ما يسبب بعض الضيق، ولكن نوع من السمك المدخن تبينت فوائده في خفض ضغط الدم جراء توافر الكثير من العناصر المفيدة به وهو ما توضحه خبيرة التغذية شونا ويلكنسون.

وتقول شونا ويلكنسون خبيرة تغذية لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، إن سمك الحديق المدخن له تأثير جيد لمرضى الضغط إذ يحتوي البوتاسيوم وعدة من فيتامينات باء بجانب الأوميجا 3.

وتقول ويلكنسون، عن البوتاسيوم الغنية به الحديق، إن البوتاسيوم هو المضاد للصوديوم الذي يرفع الضغط وبزيادة البوتاسيوم يقل الصوديوم وكذلك فإن الصوديوم هو من مكونات الملح ما يتسبب في منعه لمرضي الضغط.

وتضيف: "يقلل الضغط على الأوعية الدموية كما يخفف الضغط عن الدماغ والقلب".

وتقول عن الفيتامينات، إن الحديق يحوي فيتامينات باء 3 و6 و12 والتي تعمل على إضعاف تأثير الأكسدة على الخلايا ما يكون له الأثر الصحي.

وتقول شونا، إن الأوميجا 3 في سمك الحديق تساعد على اتخاذه عنصر تغذية صحي لغناه بالبروتين وقلة السعرات الحرارية به.