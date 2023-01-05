ضبط 298 مهاجرا على السواحل التونسية إثر غرق مراكب للهجرة غير الشرعية

أعلن المتحدث باسم إدارة الحرس الوطني التونسي اليوم الخميس، عن ضبط 298 مهاجرا بسواحل وسط وجنوب البلاد إثر تعرض مراكب كانت تقلهم للغرق.

وضبط المهاجرون ومن بينهم 214 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من قبل الحرس البحري ليل الأربعاء/الخميس؛ إثر إحباط تسع عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق ما أفاد به المتحدث حسام الجبابلي.

وفي سواحل مدينة جرجيس في الجنوب أنقذت وحدات الحرس البحري 18 مهاجرا تونسيا إثر غرق مركبهم بعرض البحر.

وشهدت المدينة نفسها مأساة في سبتمبر الماضي إثر غرق 18 شابا من أبناء الجهة في مركب كان في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

وفجرت الحادثة غضبا واحتجاجات متواترة من قبل أهالي الضحايا بعد تفطنهم لدفن عدد من الغرقى من قبل السلطات دون إخطارهم.

ولم يعثر على جثث تسعة من بين الضحايا حتى اليوم.

وشهد عام 2022 موجات هجرة قياسية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث شق أكثر من 18 ألف تونسي طريقهم عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.