ألمانيا تبدي رد فعل متحفظا حيال إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أبدت الحكومة الألمانية رد فعل متحفظا حيال إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس: "لقد علمنا بالإعلان. كل وقف للأعمال القتالية يسهم في إنقاذ أرواح بشرية".

وأضاف المتحدث أنه مع ذلك يبقى على روسيا أن تسحب قواتها بالكامل من أوكرانيا، وهكذا يمكن إنهاء هذه الحرب في أي وقت " ونحن لا نزال نطالب روسيا بهذا".

وأمر بوتين، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا وذكر الكرملين اليوم أن بوتين أوعز إلى وزارة الدفاع بوقف الأعمال القتالية في الدولة الجارة من ظهر غد الجمعة حتى منتصف ليل يوم الأحد بمناسبة احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.

وقال الكرملين إن هذا القرار صدر بناء على دعوة من بطريرك الكنيسة الأورثوذكسية الروسية كيريل

في المقابل، كانت كييف رفضت في وقت سابق من اليوم دعوة كيريل لوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة.