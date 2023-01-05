 لبنان: مجلس القضاء الأعلى يدعو القضاة المضربين للعودة إلى ممارسة مهامهم - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 7:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

لبنان: مجلس القضاء الأعلى يدعو القضاة المضربين للعودة إلى ممارسة مهامهم

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 7:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 7:07 م

دعا المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان اليوم الخميس، القضاة في لبنان الذين ينفذون إضراباً منذ الصيف الماضي، للعودة إلى ممارسة مهامهم ما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي.

 

وقال البيان إن مجلس القضاء الأعلى يدعو القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمّن تسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة.

 

وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل السعي لتحقيق مطالب القضاة، مشدّداً على ضرورة صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

 

ولفت البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتبنّى مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي الى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات.

 

يذكر أن معظم القضاة في لبنان ينفذون منذ أغسطس الماضي إضراباً مفتوحا عن العمل في كل قصور العدل والمحاكم على الأراضي اللبنانية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المادية للقضاة وتدهور رواتبهم جراء انهيار العملة اللبنانية وخسارتها قرابة 95% من قيمتها مقابل الدولار، إضافةً إلى تدهور الخدمات في مباني قصور العدل والمحاكم، ما يعيق عمل القضاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك