برلمانية: الخدمة في مستشفى 57357 تفوق كبرى المستشفيات العالمية

أكدت إيناس عبد الحليم، أستاذ الطب بجامعة المنصورة، وعضو بمجلس النواب، أننا نحتاج دعم لاستمرار المستشفيات الخيرية، مشددة على أن الخدمات التي تقدمها مستشفى 57357 تفوق أعلى من مستشفيات إنجلترا والمستشفيات العالمية الأخرى في شكل التعامل مع الأطفال والمرضى.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الاربعاء، أن التبرعات للمستشفيات الخيرية والجامعية لم تتوقف، مؤكدة أن الشعب دائمًا ما يخرج بالتبرعات لمثل هذه المستشفيات.

وفي نفس السياق، أشار محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن ارتفاع التكاليف في الأجهزة الطبية سبب عبء كبير في المستشفيات الخيرية في مصر، مشددًا على أن هناك انخفاض في شكل التبرعات، إلا أن مستشفى "57357" عملت "ريمونتاد" في جمع التبرعات.

وأوضح أن المستشفيات الخيرية تتحمل تكاليف المرافق الأساسية كالكهرباء، وطالبت وزارة الكهرباء مستشفى كبد شربين 16 مليون جنيه كهرباء، إذ أنه تعامل على أنها تجارية أكثر منها خيرية، إذ أن القانون يعامل المستشفيات الخيرية على أنها هادفة للربح.