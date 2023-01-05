الاتحاد الأوروبي يوصي بإجراء اختبار كوفيد-19 للوافدين من الصين

أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعصاء في الاتحاد بإجراء اختبار لفيروس كورونا (كوفيد-19) للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية.

وبعد اجتماع لخبراء الصحة بالدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، اليوم الأربعاء، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه تم حث الدول الأعضاء بقوة على إلزام الوافدين من الصين إلى أوروبا بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من مغادرتهم.

كما تم الاتفاق على التوصية بارتداء كمامات "اف اف بي 2" الطبية على متن الرحلات القادمة من الصين.

ولا تعتبر هذه القرارات إلزامية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنها تعد توجيهات مهمة. ومن المقرر مراجعة هذه الإجراءات في منتصف الشهر.