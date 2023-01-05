الفاتيكان يشيد في وثيقة بنضال البابا بنديكت ضد إساءة معاملة الأطفال من قبل رجال دين

أشاد الفاتيكان بأعمال البابا بنديكت السادس عشر، في وثيقة تلخص حياته تم وضعها في التابوت قبل إغلاقه.



وتضمنت الوثيقة إشادة لمحاربته إساءة معاملة الأطفال من قبل رجال دين.



وجاء في الوثيقة أن بنديكت "حارب بحزم الجرائم التي ارتكبها ممثلو رجال الدين ضد القاصرين والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، ودعا مرارا الكنيسة إلى الصلاة والتوبة والتطهير"، بحسب بيان صدر عن الكرسي الرسولي باللغتين اللاتينية والإيطالية.



واتسمت فترة بابوية بنديكت وتقاعده اللاحق بتكرار الادعاءات بأنه لم يفعل ما يكفي لتطهير الكنيسة من المذنبين بعد ظهور الأدلة على إساءة معاملة الأطفال خلال فترة البابوية التي استمرت ثماني سنوات.